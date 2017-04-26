В Запорожской обл. двое детей погибли в результате пожара

В Запорожской области в результате пожара двое детей отравились продуктами горения, их не удалось спасти. Об этом сообщает пресс-слежба МЧС.

В селе Переможном по улице Космическая сегодня около 17:25 горел дом. Спасатели 23-й Государственной пожарно-спасательной части прибыли на место. В доме горели домашние вещи.

В 18:10 пять пожарных локализовали пожар, а в 18:35 — полностью ликвидировали.

По данным ГосЧС, до того, как приехали спасатели, хозяйка дома вынесла из горящего здания двух детей. Ее односельчанин отвез детей в больницу, однако их не удалось спасти — они отравились продуктами горения. Мальчик родился в 2015 году, девочка — в 2014 году.

В результате предварительного расследования установили, что когда начался пожар, дети были в доме без взрослых. Причину возгорания устанавливают.

По данному факту соответствующие органы ведут расследование, отмечают в пресс-службе ГосЧС.

Как сообщалось, недавно к гибели двух малолетних детей в Черкассах привели шалости с огнем.