В Запорожской обл. двое детей погибли в результате пожара
Мальчику было два года, а девочке — три.
Мальчику было два года, а девочке — три.
В Запорожской области в результате пожара двое детей отравились продуктами горения, их не удалось спасти. Об этом сообщает
В селе Переможном по улице Космическая сегодня около 17:25 горел дом. Спасатели 23-й Государственной
В 18:10 пять пожарных локализовали пожар, а в 18:35 — полностью ликвидировали.
По данным ГосЧС, до того, как приехали спасатели, хозяйка дома вынесла из горящего здания двух детей. Ее односельчанин отвез детей в больницу, однако их не удалось спасти — они отравились продуктами горения. Мальчик родился в 2015 году, девочка — в 2014 году.
В результате предварительного расследования установили, что когда начался пожар, дети были в доме без взрослых. Причину возгорания устанавливают.
По данному факту соответствующие органы ведут расследование, отмечают в
Как сообщалось, недавно к гибели двух малолетних детей в Черкассах привели шалости с огнем.