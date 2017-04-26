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22:15 (мск), источник: Tengrinews

Под Алматы остановили авто и обнаружили в багажнике связанного пленника

На 29-м километре трассы Алматы — Бишкек (Алматинская область) полицейские остановили автомобиль Lada и обнаружили в багажнике машины связанного.

Источник: Tengrinews

Инцидент произошел ближе к вечеру 26 апреля, сообщает patrul.kz. Во время проверки документов водитель заметно нервничал, чем и вызвал подозрение инспекторов. Решив проверить машину с мангистаускими номерами и пассажиров более тщательно, полицейские услышали из багажника странные звуки и попросили водителя его открыть. В этот момент из авто раздался крик о помощи и глухой стук. Когда багажник открыли, то внутри лежал связанный пластиковыми хомутами по рукам и ногам мужчина. Все трое ехавших в легковушке мужчин тут же были задержаны, а на место вызвана следственно-оперативная группа Карасайского РУВД. Двое из задержанных заявили, что направлялись в Шымкент, а третий мужчина утверждает, что ничего не знал о том, что находится в багажнике. Сам пленник рассказал, что похитители ему знакомы по совместным делам. Правда по каким — пояснять не стал. Сказал лишь, что они на него хотели что-то повесить. Вероятно денежный долг.

«Само похищение произошло на заправке, когда потерпевший заправлял свою автомашину Nexia. Знакомые затолкали его в салон и вывезли в горы. Там его жестоко избили бейсбольной битой, бросили в багажник своего авто и повезли в Шымкент», — сообщает издание. Теперь полицейским предстоит выяснить все детали происшествия. Начато досудебное расследование.

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