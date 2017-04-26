Под Алматы остановили авто и обнаружили в багажнике связанного пленника
На 29-м километре трассы Алматы — Бишкек (Алматинская область) полицейские остановили автомобиль Lada и обнаружили в багажнике машины связанного.
На 29-м километре трассы Алматы — Бишкек (Алматинская область) полицейские остановили автомобиль Lada и обнаружили в багажнике машины связанного.
Инцидент произошел ближе к вечеру 26 апреля, сообщает patrul.kz. Во время проверки документов водитель заметно нервничал, чем и вызвал подозрение инспекторов. Решив проверить машину с мангистаускими номерами и пассажиров более тщательно, полицейские услышали из багажника странные звуки и попросили водителя его открыть. В этот момент из авто раздался крик о помощи и глухой стук. Когда багажник открыли, то внутри лежал связанный пластиковыми хомутами по рукам и ногам мужчина. Все трое ехавших в легковушке мужчин тут же были задержаны, а на место вызвана
«Само похищение произошло на заправке, когда потерпевший заправлял свою автомашину Nexia. Знакомые затолкали его в салон и вывезли в горы. Там его жестоко избили бейсбольной битой, бросили в багажник своего авто и повезли в Шымкент», — сообщает издание. Теперь полицейским предстоит выяснить все детали происшествия. Начато досудебное расследование.