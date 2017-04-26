В Минобороны прокомментировали гибель военных на полигоне
На Чугуевском полигоне, где во время учебных стрельб погибли двое военных, не применяли тяжелое вооружение.
На Чугуевском полигоне, где во время учебных стрельб погибли двое военных, не применяли тяжелое вооружение.
На военном полигоне в городе Чугуев Харьковской области, где сегодня, 26 апреля, погибли двое военных, применяли только стрелковое оружие. Об этом сообщил
Он отметил, что во время учебных стрельб использовалось лишь стрелковое оружие: «Автоматы, пулеметы. Возможно, БМП». Саранцев подчеркнул, что тяжелое вооружение не использовалось. В Харьковской области на военном полигоне погибли двое бойцов Он также отметил, что завтра, 27 апреля, запланирован брифинг военного прокурора, во время которого он расскажет о ходе расследования.
Как сообщило Министерство обороны Украины, по факту гибели военных открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия.
Как сообщалось, сегодня, 26 апреля, на Чугуевском общевойсковом полигоне в Харьковской области во время занятий по боевой подготовке погибли двое военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады.