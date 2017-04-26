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22:21 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Минобороны прокомментировали гибель военных на полигоне

На Чугуевском полигоне, где во время учебных стрельб погибли двое военных, не применяли тяжелое вооружение.

Источник: Telegraf.com.ua

На военном полигоне в городе Чугуев Харьковской области, где сегодня, 26 апреля, погибли двое военных, применяли только стрелковое оружие. Об этом сообщил пресс-секретарь оперативного пресс-центра Минобороны Украины Виталий Саранцев.

Он отметил, что во время учебных стрельб использовалось лишь стрелковое оружие: «Автоматы, пулеметы. Возможно, БМП». Саранцев подчеркнул, что тяжелое вооружение не использовалось. В Харьковской области на военном полигоне погибли двое бойцов Он также отметил, что завтра, 27 апреля, запланирован брифинг военного прокурора, во время которого он расскажет о ходе расследования.

Как сообщило Министерство обороны Украины, по факту гибели военных открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

Как сообщалось, сегодня, 26 апреля, на Чугуевском общевойсковом полигоне в Харьковской области во время занятий по боевой подготовке погибли двое военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады.

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