В Стамбуле в результате взрыва в автобусе пострадали пять человек

Как отмечает издание, в момент взрыва в транспортном средстве находились студенты университета. После взрыва автобус потерял управление и остановился, столкнувшись с ограждениями. Ранения получили четверо студентов и водитель. Они были госпитализированы. Автобус в результате взрыва получил сильные повреждения.



Как сообщает издание со ссылкой на очевидцев, после хлопка в автобусе они увидели поднимающийся дым.



В полиции полагают, что источником взрыв была оставленная в автобусе сумка. Во время осмотра салона микроавтобуса полицейские обнаружили много гвоздей. Сотрудники правоохранительных органов предположили, что в транспортном средстве взорвалось самодельное взрывное устройство. В полиции рассказали, что человек, который был похож на студента, оставил в салоне автобуса сумку. В полиции заявили, что будут искать подозреваемого во взрыве.