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22:40 (мск), источник: РБК

В Стамбуле в результате взрыва в автобусе пострадали пять человек

В Стамбуле в результате взрыва в микроавтобусе частного университета пострадали пять человек. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

Источник: AP 2017

Как отмечает издание, в момент взрыва в транспортном средстве находились студенты университета. После взрыва автобус потерял управление и остановился, столкнувшись с ограждениями. Ранения получили четверо студентов и водитель. Они были госпитализированы. Автобус в результате взрыва получил сильные повреждения.

Как сообщает издание со ссылкой на очевидцев, после хлопка в автобусе они увидели поднимающийся дым.

В полиции полагают, что источником взрыв была оставленная в автобусе сумка. Во время осмотра салона микроавтобуса полицейские обнаружили много гвоздей. Сотрудники правоохранительных органов предположили, что в транспортном средстве взорвалось самодельное взрывное устройство. В полиции рассказали, что человек, который был похож на студента, оставил в салоне автобуса сумку. В полиции заявили, что будут искать подозреваемого во взрыве.

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