В Калининграде задержали 12 членов террористической группировки

В Госдуму внесли проект о лишении гражданства осужденных за терроризм

Отмечается, что выходцы из Средней Азии, возможно, причастны к вербовке в террористическую организацию.

Спецслужбы также установили лидера ячейки, который разыскивался в Узбекистане за преступления экстремистской направленности. По данным правоохранительных органов, он вербовал жителей Калининградской области, в том числе выходцев из Центральной Азии, в интересах эмиссаров группировки «Исламский джихад — джамаат моджахедов».

Задержанный дает признательные показания, в том числе об участии своих родственников в деятельности международных террористических организаций. Кроме того, установлены связи лидера ячейки, идет проверка их причастности к боевикам, действующим в Сирии.

В ближайшее время планируется выдворить задержанных иностранцев в страну, из которой они прибыли. Там их будут судить за терроризм.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.