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23:12 (мск), источник: РИА Новости

В Калининграде задержали 12 членов террористической группировки

Террористы вербовали жителей Калининградской области. Выходцы из Средней Азии вербовали жителей региона в группировку «Исламский джихад — джамаат моджахедов*. Лидер ячейки разыскивается в Узбекистане за экстремизм.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 26 апр — РИА Новости. В Калининграде спецназ ФСБ задержал двенадцать боевиков террористической организации «Исламский джихад — джамаат моджахедов*», сообщила пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что выходцы из Средней Азии, возможно, причастны к вербовке в террористическую организацию.

Спецслужбы также установили лидера ячейки, который разыскивался в Узбекистане за преступления экстремистской направленности. По данным правоохранительных органов, он вербовал жителей Калининградской области, в том числе выходцев из Центральной Азии, в интересах эмиссаров группировки «Исламский джихад — джамаат моджахедов».

Задержанный дает признательные показания, в том числе об участии своих родственников в деятельности международных террористических организаций. Кроме того, установлены связи лидера ячейки, идет проверка их причастности к боевикам, действующим в Сирии.

В ближайшее время планируется выдворить задержанных иностранцев в страну, из которой они прибыли. Там их будут судить за терроризм.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

Комментарии
2
vesta
Жесткий визовый режим !!! Лешение гражданства родственников, проживающих на территории РФ!. Выдворение лиц, не говорящих по-русски..
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Borvis
Уже и на этот островок спокойствия чумырлики добрались, куда же от них спрятаться , скоро неприятно по улицам будет ходить !
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