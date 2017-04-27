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03:22 (мск), источник: VLADNEWS

Незначительные ДТП стали причиной внушительных заторов во Владивостоке

На месте работают специалисты.

Источник: VLADNEWS

Утренний Владивосток застыл в пробках, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Незначительные ДТП сковали движение на Чуркине. Так, от остановки Олега Кошевого до улицы Калинина тянется внушительный затор, причиной которого стала незначительная авария из двух автомобилей.

Также осложнено движение и от остановки Надибаидзе до середины Золотого моста. Причиной стала авария из двух авто по правой полосе. Движение в обратную сторону осуществляется в штатном режиме.

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