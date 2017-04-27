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03:25 (мск), источник: VLADNEWS

Под Владивостоком под колесами поезда погибли сразу два человека

Экстренное торможение и гудок не помогли.

Источник: VLADNEWS

За последние несколько дней в пригороде Владивостока на станции Океанская под колесами поезда погибли сразу два человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

Так, дежурный по станции Океанская сообщил правоохранителям о том, что при отправлении электрички получил смертельные травмы 54-летний мужчина. Машинист рассказал, что во время движения состава он увидел человека, выползающего из-под пассажирской платформы, подал предупредительный звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако гражданин не отреагировал, и наезда избежать не удалось. От травм потерпевший скончался на месте.

Меньше чем через двое суток после этого происшествия, на станции Океанская произошло еще одно травмирование с летальным исходом. На этот раз пути в неустановленном для перехода месте пыталась перейти 79-летняя женщина. Подъезжая к станции Океанская, машинист электропоезда увидел переходящую железнодорожные пути женщину. Он подал предупредительный звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако женщина не реагировала и в результате получила травмы, несовместимые с жизнью.

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