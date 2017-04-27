Пассажирский самолёт совершил аварийную посадку в Хабаровске
Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту аварийной посадки самолёта Ан-26 накануне в Хабаровском Крае. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту аварийной посадки самолёта Ан-26 накануне в Хабаровском Крае. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», рассказали в СК.
По данным ведомства, 26 апреля в аэропорту Хабаровска аварийно сел пассажирский самолёт Ан-26 авиакомпании «Хабаровские авиалинии». На борту находились 35 пассажиров и 5 членов экипажа. Предварительная причина инцидента — треснувшее стекло кабины пилотов.