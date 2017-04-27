Три человека пострадали при столкновении двух иномарок и маршрутки в Иркутске
Причины аварии на улице Сергеева в Иркутске выясняют полицейские.
Причины аварии на улице Сергеева в Иркутске выясняют полицейские.
Три человека пострадали при столкновении двух иномарок с маршруткой на улице Сергеева в Иркутске. Как 26 апреля 2017 года сообщает
Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота Спринтер» не предоставил преимущества в движении транспортному средству «Мерседес Спринтер», в результате чего произошло столкновение. Далее оба автомобиля столкнулись со стоящим на обочине грузовиком «Хендай». В результате аварии помощь медиков понадобилась водителю седана и двум пассажирам маршрутного авто.