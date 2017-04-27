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04:33 (мск), источник: Baikal-info.ru

Три человека пострадали при столкновении двух иномарок и маршрутки в Иркутске

Причины аварии на улице Сергеева в Иркутске выясняют полицейские.

Источник: РИА "Новости"

Три человека пострадали при столкновении двух иномарок с маршруткой на улице Сергеева в Иркутске. Как 26 апреля 2017 года сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, сообщение о крупной автомобильной аварии поступило в дежурную часть отдельного батальона ДПС около 22:00.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота Спринтер» не предоставил преимущества в движении транспортному средству «Мерседес Спринтер», в результате чего произошло столкновение. Далее оба автомобиля столкнулись со стоящим на обочине грузовиком «Хендай». В результате аварии помощь медиков понадобилась водителю седана и двум пассажирам маршрутного авто.

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