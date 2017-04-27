Иркутянин отдал аферистам полмиллиона рублей при покупке «Мерседеса»

Иркутские полицейские выясняют обстоятельства интернет-мошенничества, жертвой которого стал 31-летнийместный житель. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Как стало известно, на одном из сайтов житель Ленинского района увидел объявление о продаже автомобиля «Мерседес-Бенц» и решил позвонить продавцу. Владелец элитной иномарки сказал, что готов продать машину иркутянину после того, как получит предоплату. Когда покупатель перечислил на счет незнакомца 505 тысяч рублей, «продавец» сказал, что обманул его и перестал отвечать на звонки.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает жителям Иркутской области о недопустимости перевода денег в качестве предоплаты. В таком случае стопроцентной гарантии, что вы получите товар, нет.

Напомним, что недавно другой житель Приангарья отдал аферистам 154 тысячи рублей при покупке мотоцикла.