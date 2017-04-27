В Новосибирске под мостом нашли тело мужчины: последний раз он встречался с одноклассником
Днем 26 апреля
Днем 26 апреля
В Новосибирске под мостом нашли тело мужчины, сообщает
Днем 26 апреля
32-летний Игорь Кравцов пропал 3 сентября. В день его исчезновения к нему приехал школьный друг. Установлено, что они вместе вышли из дома, находящегося на улице Солидарности, 95.
Как стало известно волонтерам, мужчина пропал в поселке Гвардейский, который расположен в Калининском районе Новосибирска.
Полиция заверяет, что смерть мужчины не носит криминальный характер.