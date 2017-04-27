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13:40 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске под мостом нашли тело мужчины: последний раз он встречался с одноклассником

Днем 26 апреля из-под пешеходного моста на улице Овражной в Заельцовском районе был извлечен труп пропавшего ранее мужчины, тело принадлежало ранее пропавшему Игорю Кравцову, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

В Новосибирске под мостом нашли тело мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Днем 26 апреля из-под пешеходного моста на улице Овражной в Заельцовском районе был извлечен труп пропавшего ранее мужчины.

32-летний Игорь Кравцов пропал 3 сентября. В день его исчезновения к нему приехал школьный друг. Установлено, что они вместе вышли из дома, находящегося на улице Солидарности, 95.

Как стало известно волонтерам, мужчина пропал в поселке Гвардейский, который расположен в Калининском районе Новосибирска.

Полиция заверяет, что смерть мужчины не носит криминальный характер.

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