В Башкирии два ребенка угодили в больницу из-за наркотиков
Чаще всего дети попадают на больничную койку, отравившись лекарствами.
Чаще всего дети попадают на больничную койку, отравившись лекарствами.
За первый квартал 2017 года в республике зарегистрировано 635 случаев острых отравлений, из них 104 закончились смертельным исходом. Такую статистику сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора РБ.
Половина отравлений —
Кстати, отравление лекарствами — самое «популярное» среди несовершеннолетних в возрасте до 14 лет. А с начала года зарегистрировано уже два случая, когда дети оказались в больнице
Стоит отметить, что в этом году зафиксировано меньше случаев отравлений, а также снизилась смертность. По республике хуже всего ситуация в Янауле, Стерлитамаке и Дюртюлинском районе.