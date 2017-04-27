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08:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии два ребенка угодили в больницу из-за наркотиков

Чаще всего дети попадают на больничную койку, отравившись лекарствами.

За первый квартал 2017 года в республике зарегистрировано 635 случаев острых отравлений, из них 104 закончились смертельным исходом. Такую статистику сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора РБ.

Половина отравлений — из-за спиртного: 312 человек оказались из-за своего пристрастия в больнице, 41 пострадавшего не удалось спасти. На втором месте печального рейтинга — лекарственные препараты. Из-за неправильного употребления таблеток пострадали 172 человека, причем из них 92 человек травились специально, пытаясь свести счеты с жизнью.

Кстати, отравление лекарствами — самое «популярное» среди несовершеннолетних в возрасте до 14 лет. А с начала года зарегистрировано уже два случая, когда дети оказались в больнице из-за наркотиков.

Стоит отметить, что в этом году зафиксировано меньше случаев отравлений, а также снизилась смертность. По республике хуже всего ситуация в Янауле, Стерлитамаке и Дюртюлинском районе.

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