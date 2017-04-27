Очевидцы запечатлели на видео смерч на юго-востоке Красноярского края

Смерч в Сибири считается достаточно редким явлением. Смерчи чаще бывают в южных широтах, т. к. там воздух нагревается до более высоких температур.

«В нашем регионе это явление редкое. Отдел климата занимается данными наблюдений с начала работы станции — это XIX век и по наше время. За весь этот весь период я находила всего один случай описания смерчей — это в Дудинке в 1907 году. В основном, мы видим это явление только или с рассказов очевидцев, или же на картинках. Явление очень локальное. В диаметре вот этот тромб может быть от метра», — рассказала телеканалу «Енисей» начальник отдела климата Красноярского Гидрометцентра Любовь Щербакова.

Добавим, ученые из Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций сообщают, что в ближайшие 50 лет торнадо, смерчи, грозы и сильные ливни станут обычным явлением для нашей страны. Причем большая часть экстремальных природных явлений придется на сибирские регионы. В апреле 2016 года торнадо было зафиксировано в Иркутской области: тогда в результате разгула стихии фиксировались разрушения.