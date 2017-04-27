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07:52 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Студенты за веревку вытащили тракториста из реки в Новосибирской области

Группа студентов во время похода в районе деревни Буготак в Тогучинском районе обнаружила застрявшего на тракторе в реке мужчину, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».

Источник: Вести - Новосибирск

Студенты за веревку вытащили тракториста из реки в Новосибирской области, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».

Группа студентов пошла в поход и заночевала на берегу в районе деревни Буготак в Тогучинском районе. Утром они услышали крики о помощи и увидели посреди реки мужчину, стоявшего на почти утонувшем тракторе.

«Стоит сказать, что мы их (трактористов) видели днём ранее и они находились в подвыпившем состоянии. Где-то через час мужчину вытащили на берег при помощи пойманной им верёвки», — рассказал очевидец.

Студенты вызволили тракториста из реки с помощью веревки, однако доставить оперативно мужчину домой не получилось — второй трактор застрял.

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