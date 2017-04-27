Студенты за веревку вытащили тракториста из реки в Новосибирской области, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».

Группа студентов пошла в поход и заночевала на берегу в районе деревни Буготак в Тогучинском районе. Утром они услышали крики о помощи и увидели посреди реки мужчину, стоявшего на почти утонувшем тракторе.



«Стоит сказать, что мы их (трактористов) видели днём ранее и они находились в подвыпившем состоянии. Где-то через час мужчину вытащили на берег при помощи пойманной им верёвки», — рассказал очевидец.

Студенты вызволили тракториста из реки с помощью веревки, однако доставить оперативно мужчину домой не получилось — второй трактор застрял.