Пермяки выйдут на поиски пропавшего в феврале после корпоратива мужчины

Пермяки выйдут на поиски пропавшего в феврале после корпоратива Аркадия Левандия. Волонтёры собираются в 12.00 в субботу, 29 апреля, около остановки «Отворот на посёлок Чапаевский». Они призывают добровольцев помочь в поисках мужчины.

Напомним, Аркадий Левандий пропал в конце зимы. 22 февраля на остановке «улица Бушмакина» он сел в автобус, следовавший до Гайвы. С тех пор мужчину никто не видел.