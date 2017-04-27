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07:51 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермяки выйдут на поиски пропавшего в феврале после корпоратива мужчины

Волонтёры собираются 29 апреля.

Пермяки выйдут на поиски пропавшего в феврале после корпоратива Аркадия Левандия. Волонтёры собираются в 12.00 в субботу, 29 апреля, около остановки «Отворот на посёлок Чапаевский». Они призывают добровольцев помочь в поисках мужчины.

Напомним, Аркадий Левандий пропал в конце зимы. 22 февраля на остановке «улица Бушмакина» он сел в автобус, следовавший до Гайвы. С тех пор мужчину никто не видел.

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