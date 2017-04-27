Пропавшего в лесу под Минусинском подростка нашли мертвым

Сотрудники МЧС нашли тело пропавшего в Минусинском районе 16-летнего школьника. Подросток пропал 22 апреля после прогулки с друзьями. Спустя 23 дня мальчика нашли около озера, расположенного в окрестностях поселка Знаменка Минусинского района. Информация об этом появилась в группе «Поиск пропавших детей» в социальных сетях.

Координатор общественной организации Оксана Василишина рассказала журналистам, что признаков насильственной смерти на теле мальчика не было. Вероятно, он погиб от переохлаждения.

Последний раз подростка видели 22 апреля. В тот день он отправился в школу из поселка Сухое Озеро в соседнюю Знаменку. После уроков подросток пошел погулять с друзьями. Почему ребенок не вернулся домой, сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Добавим, что в день пропажи спасатели осмотрели 30 км леса, однако так и не смогли найти подростка.