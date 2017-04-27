Попугай стал причиной ДТП в Новосибирске

Курьезная авария приключилась на проезде возле зеленой зоны от улицы Молодости до дамбы. Toyota Vista и Nissan Bluebird двигались в плотном потоке в правом ряду. В это время в кустах отец с сыном ловили большого зеленого попугая.

Водитель Toyota настолько увлекся происходящем на обочине, что потерял контроль над ситуацией и догнал Nissan. Позже он пояснил, что попугай очень громко кричал и не мог не привлечь внимания. Сфотографировать птицу так и не удалось — она передвигалась слишком быстро.

Домашние попугаи время от времени совершают в Новосибирске побеги от своих хозяев. Два года назад вырвавшийся на свободу попугай жако стал вожаком в стае местных ворон.