Попугай стал причиной ДТП в Новосибирске
Экзотическая птица с громким голосом спровоцировала новосибирского водителя на аварию. ДТП произошло рядом с дамбой ГЭС, сообщает «Автоспас».
Экзотическая птица с громким голосом спровоцировала новосибирского водителя на аварию. ДТП произошло рядом с дамбой ГЭС, сообщает «Автоспас».
Курьезная авария приключилась на проезде возле зеленой зоны от улицы Молодости до дамбы. Toyota Vista и Nissan Bluebird двигались в плотном потоке в правом ряду. В это время в кустах отец с сыном ловили большого зеленого попугая.
Водитель Toyota настолько увлекся происходящем на обочине, что потерял контроль над ситуацией и догнал Nissan. Позже он пояснил, что попугай очень громко кричал и не мог не привлечь внимания. Сфотографировать птицу так и не удалось — она передвигалась слишком быстро.
Домашние попугаи время от времени совершают в Новосибирске побеги от своих хозяев. Два года назад вырвавшийся на свободу попугай жако стал вожаком в стае местных ворон.
— Случаи со сбежавшими попугаями происходят регулярно. Если такая птичка вылетит в окно летом, то у нее есть призрачный шанс прожить до осени. При этом свободолюбивым нравом отличаются все попугаи, но чаще улетают волнистые попугайчики. Они более распространены, — рассказал ранее VN.ru орнитолог Алексей Яновский.