В Омске на одном из мостов на машину рухнул фонарный плафон

26 апреля около 11:50 мужчина за рулем «Мазды» ехал по мосту, когда заметил перед собой падающий фонарь.

На мосту в центре Омска фонарный плафон упал на проезжающий мимо автомобиль. Инцидент произошел вчера на мосту 60 лет Победы, который омичи называют также метромостом.

Мужчина вывернул машину и предпринял меры, чтобы избежать попадания плафона в лобовое стекло. Однако полностью избежать повреждений не удалось — лобовое стекло все же разбилось, также поврежден бампер. В машине во время падения плафона была семья, все они не пострадали.

Со слов водителя, приехавшие на место сотрудники ГИБДД засомневались, так ли на самом деле произошло ДТП. Полицейских заставило усомниться множество повреждений на машине — сразу в трех местах. По мнению инспекторов, ситуация, которую описал владелец, маловероятна.

Как сообщают омичи, вес упавшего плафона составляет более 4 килограмм. От удара на большой скорости падения плафон мог запросто пробить корпус машины, утверждают горожане в комментариях.

Как уверяет владелец «Мазды», накануне визита Дмитрия Медведева в Омск, с этой же самой опоры сорвался соседний фонарь.