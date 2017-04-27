Грузовик сбил первоклассника и опрокинулся в Сатке
Мальчик находится в больнице.
Мальчик находится в больнице.
Ученик первого класса саткинской школы № 13 попал под колёса грузовика, после ДТП автомобиль съехал с дороги и опрокинулся, фотографиями с места происшествия горожане поделились в соцсети.
Авария на улице Карла Маркса произошла днём 26 апреля. По словам очевидцев, 7-летний мальчик решил перебежать дорогу в стороне от перехода и не смотрел по сторонам. Водитель в свою очередь пытался избежать наезда,
«Раньше был пешеходный переход сразу при выходе из территории школы, но его убрали в связи с многочисленными авариями, также были лежачие полицейские, но большие грузовые машины в зимний период времени также и в летний не в силах тормозить и подниматься в гору. Родители первоклассников, обращаюсь к вам, по моему мнению детей такого возраста нужно провожать в школу, а также их забирать оттуда после окончания учебного дня. Да, все работают, да все заняты, но это не является объяснением тому, что ваши дети переходят дорогу в неположенном месте», — написала в комментариях жительница города Айгуль Саяпова.
Напомним, несколькими днями ранее в Челябинске иномарка после столкновения с другим авто выехала на тротуар и сбила