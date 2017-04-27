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07:11 (мск), источник: СуперОмск

На Кирова в Омске иномарка влетела в бетонный забор — водитель исчез

Инцидент произошел сегодня утром недалеко от остановки «Рубин».

В бетонный забор влетел Nissan белого цвета. Как сообщает очевидец, разместивший фото в пабликах Regik55 и «ЧП Омск», в автомобиле сработали подушки безопасности, а водителя на месте не оказалось. На месте происшествия образуется пробка.

На снимке видно, что на место происшествия прибыл автомобиль спасателей МЧС. В омском ГИБДД подробностей пока не называют.

Пользователи тем временем шутят, то водитель решил прокатиться на метро.

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