На Кирова в Омске иномарка влетела в бетонный забор — водитель исчез

В бетонный забор влетел Nissan белого цвета. Как сообщает очевидец, разместивший фото в пабликах Regik55 и «ЧП Омск», в автомобиле сработали подушки безопасности, а водителя на месте не оказалось. На месте происшествия образуется пробка.

На снимке видно, что на место происшествия прибыл автомобиль спасателей МЧС. В омском ГИБДД подробностей пока не называют.

Пользователи тем временем шутят, то водитель решил прокатиться на метро.