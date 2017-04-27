Новосибирские следователи проверят действия охранников «Спортмастера» во время задержания подростка

Следователи Новосибирского управления СКР устанавливают личность охранника спортивного магазина, которого подозревают в преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетнего покупателя. Об рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по НСО.

Инцидент произошел 25 апреля в магазине «Спортмастер», расположенном в торговом центре «Вега» на улице Ватутина в Новосибирске. Как уточняют «Вести-Новосибирск», охранник заподозрил несовершеннолетнего молодого человека в хищении товаров.

«Препроводив юношу в подсобное помещение, секьюрити потребовал продемонстрировать содержимое сумки. В ответ на справедливое замечание о том, что досматривать личные вещи граждан вправе исключительно сотрудники правопорядка он ответил нецензурной бранью, а затем нанес молодому человеку удар по лицу и применил удушающий прием. Юноше удалось вырваться, и он сумел покинуть магазин», — сообщил журналистам официальный представитель ведомства Алексей Максименко.

Фрагмент инцидента молодому человеку удалось снять на видео, которое он опубликовал в сети.

В СК отметили, что за незаконное лишение человека свободы и за побои подозреваемому грозит уголовную ответственность.