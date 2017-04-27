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07:37 (мск), источник: Kazinform

Составлены списки проживающих в зоне возможного подтопления астанчан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В связи с увеличением паводкового стока с контррегулятора возникала угроза подтопления городских территорий вдоль береговой линии, расположенных в районе завода газовой аппаратуры и ниже по течению, сообщается на официальном сайте Астаны.

Источник: Kazinform

С учетом возникшей угрозы подтопления сотрудниками департамента в тесном взаимодействии с местными исполнительными органами, местной полицейской службой, национальной гвардией приняты меры по подворовому обходу объектов, подпадающих в зону возможного подтопления, с вручением памяток и уведомлений.

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В ходе проводимой работы уточнено количество проживающих, составлены списки. На сегодняшний день проведены берегоукрепительные работы общей протяженностью 10 560 м вдоль нового русла в районе Газмашаппаратуры, в районах дома престарелых, Мехтока, ЛПУ, строительства домов по госпрограмме, с/о КЖБИ. Заготовлено и уложено 20 тысяч мешков с песком на общую протяженность 3830 м.

Для организации работ на местах их проведения заготовлено 1110 кубов инертных материалов, 20 тысяч штук мешкотары. На берегоукрепительных работах было задействовано 297 человек личного состава и 141 единица инженерной и вспомогательной техники. Обстановка в городе стабильная и находится на постоянном контроле.

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