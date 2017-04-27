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07:47 (мск), источник: ТАСС

Двое альпинистов сорвались при восхождении на Эльбрус

На поиски направилась дежурная смена ЭВПСО. Других подробностей пока нет.

НАЛЬЧИК, 27 апреля. /ТАСС/. Двое альпинистов сорвались на высоте примерно 4,9 тыс. м над уровнем моря при восхождении на Эльбрус. Об этом ТАСС сообщил оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Руслан Джаппуев.

«Сегодня около 06:00 мск к нам поступило сообщение о том, что на восточной стороне Эльбруса на высоте около 4,9 тыс. м над уровнем моря выше Скал Пастухова при восхождении сорвались двое альпинистов. Группа состояла из 4 человек. Других подробностей пока нет», — сказал Джаппуев.

На поиски направилась дежурная смена ЭВПСО в составе четырех человек, к выходу на спасательные работы готовится дополнительная группа сотрудников отряда.

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