Точные причины смерти омички Анастасии Небукиной до сих пор не установлены

Сегодня в Омске будут хоронить Анастасию Небукину, пропавшую осенью прошлого года в поселке Крутая Горка. Но точную причину смерти девушки Следственный комитет назвать пока не готов, так тело пробыло в воде слишком долго и подверглось гнилостным изменениям. Но основной версией по-прежнему является утопление.

Лариса Болдинова, Следственный комитет России по Омской области:

— Точную причину смерти экспертиза пока не установила. Тело находилось в воде больше пяти месяцев, поэтому с ходу определить было ли это утопление не представляется возможным. Более точные данные даст гистологическая экспертиза, но ее результаты станут известны лишь через три недели. Сейчас с уверенностью можно лишь сказать, что никаких явственных следов насильственной смерти на теле нет.

Напомним, Анастасия Небукина была найдена 24 апреля 2017 года в 140 километрах от города. Пропавшая была обнаружена близ поселка Горьковское Нижнеомского района, куда течением Иртыша отнесло ее тело.

Масштабная операция по поискам девушки длилась несколько месяцев. В ней активно участвовали полиция, волонтеры и жители Крутой Горки, но никаких следов до весны обнаружить не удалось, пока на тело случайно не натолкнулись рыбаки.

По приметам погибшая напоминала пропавшую девушку, о которой активно писала омская пресса, поэтому рыбаки сразу позвонили в полицию и сообщили о страшной находке. При опознании родственники Анастасии Небукиной подтвердили, что это была именно она. В карманах куртки девушки были найдены мобильный телефон и ключи от квартиры. Ранее предполагалось, что телефон мог быть выброшен и является важной уликой. Известно, что за несколько минут до своего исчезновения Анастасия позвонила своей двоюродной сестре и попросила не поднимать панику, заверив, что «все теперь будет хорошо».

Известно, что накануне исчезновения, 17 ноября 2016 года, Анастасия активно участвовала в праздновании юбилея местного ДК, где она подрабатывала фотографом, и даже спела на празднике песню, понравившись публике. Но по окончании торжества она не вернулась домой, а провела ночь с женатым руководителем шоу «Танцы» Дмитрием. Однако мужчина утверждает, что они лишь пили вино и катались на машине, никаких интимных отношений у коллег не было.

В этот день Небукина в очередной раз поссорилась со своим парнем Антоном. Между молодыми людьми произошел довольно жесткий телефонный разговор, свидетельствующий о том, что их отношения подошли к концу. Но парень заявил, что к исчезновению своей подруги не причастен.

Одним из последних Анастасию Небукину видел молодой сожитель ее матери Николай. Но между ним и пропавшей были хорошие отношения. К моменту трагедии он жил в этой семье уже 9 лет, и никаких конфликтов между молодыми людьми не было. Уходя на работу, он не заметил ничего странного в поведении девушки, поэтому тревогу не забил и спокойно покинул квартиру.