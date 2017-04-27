Омский метромост стал разваливаться

Сообщается, что верхняя часть фонаря, где находится лампа, рухнула прямо на проезжавшую машину, развалившись на несколько кусков. К счастью, находившиеся в машине люди не пострадали. Упавшая часть фонаря задела лишь крыло иномарки.

Интересно, что фонари на столбах размещены парами. При этом, на том столбе, откуда свалился фонарь, его пары уже тоже нет.