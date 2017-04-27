Машина железнодорожника попала под поезд в Хабаровске

Ночью на территории локомотивного депо недалеко от проспекта 60-летия Октября произошло столкновение железнодорожного состава и автомобиля, сообщает портал «Губерния». Маневровый тепловоз протащил «Тойоту Приус» два десятка метров от переезда, по которому иномарка пересекала рельсы. Машина пару раз перевернулась.

Сметенный с дороги на насыпь автомобиль повредил имущество РЖД. Электродроссель, надежно защищенный чугунным корпусом, был установлен на железобетонном основании; «Приус» сорвал устройство и увлек за собой. В конце концов иномарка осталась лежать на гравийной насыпи, а состав продолжил движение.

Водитель «Тойоты», который оказался железнодорожником, травм не получил. Незадолго до происшествия мужчина выезжал с территории депо по дороге, ведущей к проспекту. Автолюбитель увидел сигнал светофора на переезде, предупреждающий о приближении состава, и остановил машину. Пропустив первый поезд, водитель сразу тронулся с места, не дожидаясь разрешающего сигнала электронного регулировщика. Состав, который двигался по другому пути, мужчина увидел слишком поздно.

Иномарка восстановлению не подлежит.