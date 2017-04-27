Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
В Крыму найден легендарный пароход с сокровищами Третьего рейха
Стало известно о реакции Медведева на опрос о поддержке его ухода
За что Ольга Бузова получает миллионы на самом деле (видео)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Выжить после Чернобыля: что происходит в «зоне отчуждения»Как обстоят дела на зараженных территориях 31 год спустя
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
СМИ: США «неожиданно» направляют истребители-стелсы к границам РФ
В Москве госпитализирован 79-летний Кобзон – СМИ
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
«Идет на смену «Калибрам»: СМИ о новейшей российской ракете
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11Протест одного
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11Подготовка техники к Параду Победы
09:53 (мск), источник: Губерния онлайн

Машина железнодорожника попала под поезд в Хабаровске

Водитель «Тойоты Приус» не получил ни царапины, а вот машину уже не восстановить.

Ночью на территории локомотивного депо недалеко от проспекта 60-летия Октября произошло столкновение железнодорожного состава и автомобиля, сообщает портал «Губерния». Маневровый тепловоз протащил «Тойоту Приус» два десятка метров от переезда, по которому иномарка пересекала рельсы. Машина пару раз перевернулась.

Сметенный с дороги на насыпь автомобиль повредил имущество РЖД. Электродроссель, надежно защищенный чугунным корпусом, был установлен на железобетонном основании; «Приус» сорвал устройство и увлек за собой. В конце концов иномарка осталась лежать на гравийной насыпи, а состав продолжил движение.

Водитель «Тойоты», который оказался железнодорожником, травм не получил. Незадолго до происшествия мужчина выезжал с территории депо по дороге, ведущей к проспекту. Автолюбитель увидел сигнал светофора на переезде, предупреждающий о приближении состава, и остановил машину. Пропустив первый поезд, водитель сразу тронулся с места, не дожидаясь разрешающего сигнала электронного регулировщика. Состав, который двигался по другому пути, мужчина увидел слишком поздно.

Иномарка восстановлению не подлежит.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Из-за велопробега в Хабаровске временно приостановят движение транспорта
США выступили с заявлением по поводу стратегии в отношении КНДР
Правительство Хакасии отправили в отставку за нерасторопность
ВВС Израиля нанесли удары в районе аэропорта Дамаска
Совфед внес поправки в закон «О связи», касающиеся выдачи SIM
СМИ: Трамп расширил полномочия Пентагона
United Airlines пообещала не выгонять пассажиров из самолетов
Ученые предупредили о последствиях таяния мерзлоты в Арктике
Спорт
ЦСКА: плюс три очка, минус Дзагоев Армейцы уверенно разобрались с «Локомотивом», «размявшись» перед дерби со «Спартаком», но снова потеряли из-за травмы одного из своих лидеров
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь