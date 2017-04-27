В Прикамье пьяная женщина ударила любимого ножом

Сообщение о тяжком преступлении поступило 26 апреля в отдел полиции Лысьвенского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. В поселке Кын в квартире одного из домов по ул. Загородная после употребления спиртного между сожителями возникла ссора. В пылу словестной перепалки женщина схватила нож и ударила мужчину. Потерпевшего 33-летнего мужчину отправили в больницу с проникающим ранением грудной клетки. Его 49-летнюю, нигде не работающую сожительницу задержали сотрудники полиции и доставили в дежурную часть.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Всего 26 апреля на территории Пермского края зарегистрировано 100 преступлений. Сотрудники полиции раскрыли 79 преступлений, из них по «горячим следам» — 55.