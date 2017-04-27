В Прикамье пьяная женщина ударила любимого ножом
Мужчину госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки.
Мужчину госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки.
Сообщение о тяжком преступлении поступило 26 апреля в отдел полиции Лысьвенского района, сообщает
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
Всего 26 апреля на территории Пермского края зарегистрировано 100 преступлений. Сотрудники полиции раскрыли 79 преступлений, из них по «горячим следам» — 55.