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08:08 (мск), источник: АиФ Челябинск

Из челябинской школы на ЧМЗ эвакуировали 320 человек

Возбуждено уголовное дело по факту ложного минирования.

320 человек эвакуировали из школы № 70 в Металлургическом районе Челябинска, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на собственный источник. В УМВД города информацию подтвердили.

Вчера, 26 апреля, в 11:20 неизвестный сообщил в полицию о том, что в здании школы по адресу Богдана Хмельницкого, 24 находится взрывное устройство. На место незамедлительно прибыли спецслужбы, помещение было оцеплено. В ходе осмотра ничего подозрительного не было обнаружено.

В настоящее время по факту ложного минирования возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

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