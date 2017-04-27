В Челябинской области за сутки 7 раз горели леса

Сотрудники пожарной охраны за сутки 26 апреля потушили 7 лесных пожаров, общая площадь возгораний составила более 32 гектара, сообщают в ГУ лесами Челябинской области.

ЧП зафиксировали в Красноармейском, Шершнёвском, Октябрьском и Чебаркульском лесничествах, в ликвидации огня участвовали 53 человека и 21 единица техники. Всего же с момента начала пожароопасного сезона в южноуральских лесах произошли 77 пожаров.

«Особый противопожарный режим введён на территориях шести муниципальных районов: Брединского, Верхнеуральского, Красноармейского, Кунашакского, Сосновского и Чесменского. В ближайшее время ОПР начнёт действовать и в Пластовском муниципальном районе», — уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее сотрудники МЧС предупредили южноуральцев об ответственности, которая предусмотрена для нарушителей во время действия особого противопожарного режима, и рассказали о правилах безопасного разведения открытого огня.