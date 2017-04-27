В Стерлитамаке водитель легковушки влетел в электроопору и оставил микрорайон без света
Вчера вечером в Стерлитамаке в микрорайоне Заашкадарье произошла авария, в результате которой часть микрорайона осталась без света.
Вчера вечером в Стерлитамаке в микрорайоне Заашкадарье произошла авария, в результате которой часть микрорайона осталась без света.
Фотографии происшествия попали в паблик «Стерлитамак за рулем».
На фото видно, что красная иномарка влетела в электрический столб. Передняя часть машины сильно повреждена, сверху на бампер упал столб. По словам очевидцев, водитель остался жив, у него имелись признаки опьянения.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС.