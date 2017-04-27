В Уфе разыскивают водителя, сбившего 20-летнего пешехода‍

Свидетелей двойного ДТП на улице Чудинова ищут гаишники башкирской столицы. В минувшую среду, 26 апреля, радом с домом № 17 под колесами лихача пострадал припаркованный «Киа Сид» и 20-летний парень. Заметить автомобиль нарушителя пострадавший не успел — после столкновения хулиган умчался в сторону улицы Российской и был таков. Пешеходу пришлось обратиться за помощью к врачам.

— Очевидцев аварии, либо всех, кто располагает любой информацией по этому поводу, просим сообщить в полицию, — рассказали в отделе ОГИБДД по Уфе.