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07:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе разыскивают водителя, сбившего 20-летнего пешехода‍

Нарушитель разбил еще и чужую «Киа Сид».

Свидетелей двойного ДТП на улице Чудинова ищут гаишники башкирской столицы. В минувшую среду, 26 апреля, радом с домом № 17 под колесами лихача пострадал припаркованный «Киа Сид» и 20-летний парень. Заметить автомобиль нарушителя пострадавший не успел — после столкновения хулиган умчался в сторону улицы Российской и был таков. Пешеходу пришлось обратиться за помощью к врачам.

— Очевидцев аварии, либо всех, кто располагает любой информацией по этому поводу, просим сообщить в полицию, — рассказали в отделе ОГИБДД по Уфе.

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