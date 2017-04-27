Контрафактные автозапчасти из Китая нашли на складе в Нижнем
Китайскую подделку выявили во время проверки фирмы.
Китайскую подделку выявили во время проверки фирмы.
Нижний Новгород, 27 апреля —
На складе одной из нижегородских фирм, занимающейся оптовой торговлей автозапчастей, во время обыска были обнаружены поддельные детали китайского производства, являющиеся подделкой отечественной продукции. Обыск проводился в рамках расследования уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 193 Уголовного кодекса РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации».
Дело было возбуждено по факту незаконных валютных операций в сумме более 1 млн долларов США. Общая стоимость изъятых деталей составляет более одного миллиона рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное использование средств индивидуализации товаров.