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09:52 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Контрафактные автозапчасти из Китая нашли на складе в Нижнем

Китайскую подделку выявили во время проверки фирмы.

Нижний Новгород, 27 апреля — АиФ-НН. Контрафактные запчасти из Китая на сумму около 1 млн рублей нашли на складе в Нижнем Новгороде, сообщает Приволжское таможенное управление.

На складе одной из нижегородских фирм, занимающейся оптовой торговлей автозапчастей, во время обыска были обнаружены поддельные детали китайского производства, являющиеся подделкой отечественной продукции. Обыск проводился в рамках расследования уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 193 Уголовного кодекса РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации».

Дело было возбуждено по факту незаконных валютных операций в сумме более 1 млн долларов США. Общая стоимость изъятых деталей составляет более одного миллиона рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное использование средств индивидуализации товаров.

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