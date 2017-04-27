В Серове 80 тысяч могил ушли под воду

В Серове ушло под воду кладбище в поселке Металлургов, где захоронено порядка 80 тысяч тел.

По словам местных жителей, такая ситуация наблюдается каждый год. Это связано с тем, что погост расположен в низине и там не предусмотрено никакой дренажной системы.