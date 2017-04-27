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08:49 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Серове 80 тысяч могил ушли под воду

Из-за растаявшего снега.

В Серове ушло под воду кладбище в поселке Металлургов, где захоронено порядка 80 тысяч тел.

По словам местных жителей, такая ситуация наблюдается каждый год. Это связано с тем, что погост расположен в низине и там не предусмотрено никакой дренажной системы.

В пресс-службе городской администрации «Уралинформбюро», однако, заявили, что никакой серьезной проблемы на кладбище нет. «Есть отдельные низины, где снег растаял и вода пока не ушла. Где-то уже подсохло, где-то до сих пор стоит снег. Но такого, что все кладбище стоит в воде, нет. Сама в Радоницу была там. В этом году Радоница выпала на такое время, когда снег еще не сошел. Сейчас все подсохнет, и на Троицу, когда люди снова поедут поминать близких, там уже будет сухо», — прокомментировали в мэрии.

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