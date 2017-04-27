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08:50 (мск), источник: dostup1.ru

Осуждена беременная, убившая сожителя при самообороне, в Октябрьском районе

Многодетную мать не стали лишать свободы.

Суд не стал лишать свободы жительницу Октябрьского района (Челябинская область), зарезавшую сожителя, пришедшего с ножом, чтобы поговорить, — 27-летняя многодетная женщина была беременна на момент совершения преступления, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в декабре 2016 года во время распития спиртного. Пара сожителей рассорилась из-за бытового неустройства и недостатка денег. Когда женщина ушла в комнату, сожитель последовал за ней с ножом в руках и в ходе разговора стал высказывать угрозы применения насилия. Восприняв его слова реально, напуганная дама выхватила у мужчины нож и воткнула ему в шею. Потерпевший скончался от потери крови на месте.

«Женщина свою вину полностью признала. Сначала она не знала, что на момент совершения преступления находилась в состоянии беременности, но потом предоставила нам справку. Кроме того, у нее на иждивении есть еще трое детей. На время следствия под стражу ее не заключали. Ее действия были квалифицированы по части 1 статьи 108 УК РФ — “Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны”», — рассказал следователь СО по Троицку СУ СКР по Челябинской области Игорь Шамурин.

По данным Октябрьского районного суда, дело рассматривалось в особом порядке. При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств было учтено противоправное поведение потерпевшего, а также наличие у женщины троих детей и состояние беременности. Отягчающим обстоятельством признали совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором суда гражданке назначено наказание в виде года ограничения свободы. Это означает, что ближайшее время женщине нельзя будет появляться вне дома в ночное время, выезжать за пределы населенного пункта, а также участвовать в массовых мероприятиях.

Ольга Плеханова.

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