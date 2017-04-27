Две станции екатеринбургского метро закрыты из-за бесхозного кейса
Екатеринбург. 27 апреля.
Екатеринбург. 27 апреля.
«Станции закрыты уже в течение получаса», — отметил сотрудник метрополитена.
Как рассказали агентству очевидцы, пассажирам объявляют, что станции закрыты по технической причине.
Руководитель
Согласно инструкции, на конечной станции бригада поезда должна осмотреть вагоны, что и было сделано. На место выехали специалисты по взрывным устройствам компании «Уралвымпел», которые выяснят, представляет ли находка опасность.