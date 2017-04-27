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08:48 (мск), источник: Интерфакс

Две станции екатеринбургского метро закрыты из-за бесхозного кейса

Екатеринбург. 27 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Станции екатеринбургского метрополитена «Чкаловская и «Ботаническая» закрыты в четверг утром из-за найденного бесхозного предмета, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в метрополитене.

«Станции закрыты уже в течение получаса», — отметил сотрудник метрополитена.

Как рассказали агентству очевидцы, пассажирам объявляют, что станции закрыты по технической причине.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил агентству «Интерфакс-Урал», что в метро работают полицейские. По его словам, в 9:00 по местному времени (7:00 мск) в полицию поступило сообщение от поездной бригады, что на конечной станции Ботаническая в одном из вагонов найден бесхозный кейс, предположительно оставленный кем-то из пассажиров.

Согласно инструкции, на конечной станции бригада поезда должна осмотреть вагоны, что и было сделано. На место выехали специалисты по взрывным устройствам компании «Уралвымпел», которые выяснят, представляет ли находка опасность.

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