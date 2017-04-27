В сеть попали кадры горящего пассажирского автобуса в Уфе
О пострадавших и погибших не сообщается.
О пострадавших и погибших не сообщается.
Общественный транспорт вспыхнул ранним утром 27 апреля на улице Трамвайной. Автомобилисты, проезжающие мимо торгового центра «Парус», заметили горящий пассажирский «Пазик».
— Очень сильно горел автобус. Дым прям сильный был, все обходили его за несколько сот метров, боялись, что взорвется, — описали события уфимцы.
Видео с места происшествия появилось в сообществе БашДТП. Его участники предположили, что автобус загорелся