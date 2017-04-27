В сеть попали кадры горящего пассажирского автобуса в Уфе

— Очень сильно горел автобус. Дым прям сильный был, все обходили его за несколько сот метров, боялись, что взорвется, — описали события уфимцы.

Видео с места происшествия появилось в сообществе БашДТП. Его участники предположили, что автобус загорелся из-за долгой эксплуатации. Якобы собственники транспорта редко его проверяли на работоспособность. Точные причины пожара выяснят дознаватели. О пострадавших и погибших информация не поступала.