16-летний подросток задержан в Нижнем Новгороде со «спайсами»
У студента обнаружили два пакетика с запрещенным препаратом.
У студента обнаружили два пакетика с запрещенным препаратом.
Нижний Новгород, 27 апреля —
По версии следствия, на улице Коминтерна полицейские заметили юношу, поведение которого показалось им странным. При личном досмотре у него изъяли два пакетика с курительной смесью общей массой 2,06 грамма.
Выяснилось, что студент техникума незаконно приобрел «спайсы» за 550 рублей с помощью электронного платежного терминала. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.