16-летний подросток задержан в Нижнем Новгороде со «спайсами»

Нижний Новгород, 27 апреля — АиФ-НН. 16-летний подросток задержан в Нижнем Новгороде за покупку «спайсов», сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.

По версии следствия, на улице Коминтерна полицейские заметили юношу, поведение которого показалось им странным. При личном досмотре у него изъяли два пакетика с курительной смесью общей массой 2,06 грамма.

Выяснилось, что студент техникума незаконно приобрел «спайсы» за 550 рублей с помощью электронного платежного терминала. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.