В Польше националисты разобрали памятник УПА

Активисты и представители польских националистических организаций 26 апреля разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА, который до этого уже осквернялся вандалами.

Акция, которая проходила с согласия войта Стубно и в которую не вмешивалась полиция, вызвала решительный протест Объединения украинцев в Польше (ОУП), которое приняло заявление по этому поводу.

«26 апреля произошла очередная антиукраинская провокация в Подкарпатском воеводстве — разборка остатков украинского места памяти в селе Грушовичи, гмина Стубно. Два года назад это место памяти было разрушено неизвестными вандалами, а нынешняя акция осуществлена «группой активистов», в которой участие принял войт гмины Стубно, а патронат взяла на себя политическая партия «Национальное движение», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что организаторы провокации не скрывают, что их целью является препятствование мероприятиям 70-й годовщины акции «Висла», то есть депортации 140 тыс. украинцев из родных земель юго-восточной Польши на север и запад.

В Объединении напомнили, что безнаказанность и отсутствие реакции польского государства на действия «неизвестных злоумышленников» на протяжении 2015−2016 годов только поощряют злоумышленников в Польше и Украине к таким провокациям. «К сожалению, так и произошло. Безнаказанность делает смелее. Поэтому те, кто хочет поджечь польско-украинскую границу, каждый раз делают шаг вперед », — говорится в заявлении ОУП. В нем отмечается, что пришло время, чтобы польское правительство и подчиненные ему службы правопорядка и безопасности совершили решительные шаги.

«Обращаемся с пристальным призывом к госпоже премьеру Беате Шидло, чтобы она восприняла это дело как приоритетное для обеспечения общественного порядка в стране», — говорится в заявлении.

В нем также содержится призыв к польской общественной мысли «не поддаваться на антиукраинские провокации» и не соглашаться на «осквернение могил, разжигание ненависти на национальной почве, а также унижение лиц других национальностей».