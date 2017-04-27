Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу фигуранта «дела Чудновец»
Курган. 27 апреля.
Курган. 27 апреля.
Согласно материалам, адвокат Сергей Бадамшин обжаловал решение суда первой инстанции от 29 июня 2016 года.
Как сообщил агентству «Интерфакс-Урал» отец осужденного Федор Безбородов, в настоящее время они ждут определения Верховного суда, чтобы узнать, чем был мотивирован отказ.
«Потом на основании этого будем обращаться к председателю Верховного суда и делать депутатские запросы в правоохранительные органы», — сказал Ф. Безбородов.
По его словам, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в случае отказа хотела написать ходатайство на имя председателя Верховного суда.
Ранее сообщалось, что на кассационную жалобу, которую подавали в Курганский областной суд, был также получен отказ.
Вместе с тем, генеральная прокуратура РФ поручила прокуратуре Курганской области проверить законность судебных постановлений в отношении Д. Безбородова.
Адвокат Д. Безбородова 14 марта подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ, в которой, в частности, говорилось: «Считаю приговор Катайского районного суда и последующие судебные решения незаконными, необоснованными и подлежащим отмене с прекращением производства по данному уголовному делу в связи с непричастностью Д. Безбородова к совершению преступления».
«Нет никаких свидетельских показаний против нас, есть только путаные показания самого потерпевшего, поэтому будем бороться. Если в Верховном суде нам откажут, пойдем в Конституционный суд», — сообщал ранее агентству Ф. Безбородов.
По его словам, есть факты, доказывающие, что вожатый не присутствовал в момент съемки видеоролика, хотя его обвинили в насильственных действиях.
Приговор вожатым лагеря был вынесен 29 июня 2016 года. По версии следствия, именно вожатый Д. Безбородов и воспитательница Татьяна Куршева на видео, репост которого сделала Е. Чудновец, издевались над раздетым мальчиком в лагере. Т. Куршева была приговорена к шести годам колонии общего режима, Д. Безбородов — к трем годам с отбыванием в воспитательной колонии. На момент вынесения приговора ему было 17 лет.
Д. Безбородов и Т. Куршева обвинялись в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего возраста 14 лет. Т. Куршева также обвинялась в изготовлении материалов с порнографическими изображениями, использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов и ненадлежащем исполнении обязанностей работником организации, обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенном с жестоким обращением с несовершеннолетним.
6 марта президиум Курганского областного суда отменил обвинительный приговор Е. Чудновец, которая была осуждена за распространении в соцсети видеоролика с порнографическим изображением несовершеннолетнего.