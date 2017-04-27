Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу фигуранта «дела Чудновец»

Согласно материалам, адвокат Сергей Бадамшин обжаловал решение суда первой инстанции от 29 июня 2016 года.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Урал» отец осужденного Федор Безбородов, в настоящее время они ждут определения Верховного суда, чтобы узнать, чем был мотивирован отказ.

«Потом на основании этого будем обращаться к председателю Верховного суда и делать депутатские запросы в правоохранительные органы», — сказал Ф. Безбородов.

По его словам, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в случае отказа хотела написать ходатайство на имя председателя Верховного суда.

Ранее сообщалось, что на кассационную жалобу, которую подавали в Курганский областной суд, был также получен отказ.

Вместе с тем, генеральная прокуратура РФ поручила прокуратуре Курганской области проверить законность судебных постановлений в отношении Д. Безбородова.

Адвокат Д. Безбородова 14 марта подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ, в которой, в частности, говорилось: «Считаю приговор Катайского районного суда и последующие судебные решения незаконными, необоснованными и подлежащим отмене с прекращением производства по данному уголовному делу в связи с непричастностью Д. Безбородова к совершению преступления».

«Нет никаких свидетельских показаний против нас, есть только путаные показания самого потерпевшего, поэтому будем бороться. Если в Верховном суде нам откажут, пойдем в Конституционный суд», — сообщал ранее агентству Ф. Безбородов.

По его словам, есть факты, доказывающие, что вожатый не присутствовал в момент съемки видеоролика, хотя его обвинили в насильственных действиях.

Приговор вожатым лагеря был вынесен 29 июня 2016 года. По версии следствия, именно вожатый Д. Безбородов и воспитательница Татьяна Куршева на видео, репост которого сделала Е. Чудновец, издевались над раздетым мальчиком в лагере. Т. Куршева была приговорена к шести годам колонии общего режима, Д. Безбородов — к трем годам с отбыванием в воспитательной колонии. На момент вынесения приговора ему было 17 лет.

Д. Безбородов и Т. Куршева обвинялись в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего возраста 14 лет. Т. Куршева также обвинялась в изготовлении материалов с порнографическими изображениями, использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов и ненадлежащем исполнении обязанностей работником организации, обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенном с жестоким обращением с несовершеннолетним.

6 марта президиум Курганского областного суда отменил обвинительный приговор Е. Чудновец, которая была осуждена за распространении в соцсети видеоролика с порнографическим изображением несовершеннолетнего.