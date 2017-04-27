Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Разъярённые кабаны растерзали трёх боевиков ИГИЛ - СМИ
7 ошибок в оформлении загородного дома
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
Кобзон находится под круглосуточным наблюдением врачей – СМИ
Тимати госпитализирован в Москве: охрана у палаты
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Молодожены во время медового месяца заразились крысиным паразитом
У оральных контрацептивов нашли необычные побочные эффекты
Названы автомобили, которые продают вскоре после покупки
В Skoda назвали дату премьеры нового кроссовера
Фоторепортажи
22Цвет нации
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
11Подготовка техники к Параду Победы
15Роботы в Пальмире
08:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Осуждены члены ОПГ, поставившие на миграционный учет 120 иностранцев

В Перми вступил в силу приговор в отношении членов ОПГ, специализирующейся на незаконной легализации на территории региона иностранных граждан.

Как сообщает УФСБ по Пермскому краю, с 2014 года жители краевого центра Мехман Мамедов, Виктор Кривицкий и Сергей Овчаров на основании подложных документов осуществляли действия по фиктивной постановке иностранцев на миграционный учет и дальнейшему продлению сроков их пребывания на территории РФ.

Преступные роли среди участников преступной группы были распределены следующим образом. Мехман Мамедов осуществлял поиск иностранных граждан, желающих встать на миграционный учет и изготавливал им копии документов, удостоверяющих личность. Остальные участники осуществляли подбор граждан России, готовых выступить в качестве принимающей стороны для мигрантов за денежное вознаграждение. В результате взаимодействия членов преступной группы в период 2014—2015 гг. организовано незаконное пребывание в Пермском крае не менее 120 выходцев из стран СНГ.

Следственным отделением УФСБ в отношении указанных лиц возбуждено и расследовалось уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции организованной группой). В итоге господин Мамедов был приговорен к четырем годам лишения свободы со штрафом 200 тыс. руб. Каждый из его подельников получил по два года лишения свободы со штрафом 150 тыс. руб.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Приехав в Рыбинск, Владимир Путин столкнулся с коммунизмом
США выступили с заявлением по поводу стратегии в отношении КНДР
Кремль прокомментировал данные о встрече Путина и Трампа
ВВС Израиля нанесли удары в районе аэропорта Дамаска
Совфед внес поправки в закон «О связи», касающиеся выдачи SIM
СМИ: Трамп расширил полномочия Пентагона
В Турции 9000 полицейских отстранили от работы
Ученые предупредили о последствиях таяния мерзлоты в Арктике
Спорт
ЦСКА: плюс три очка, минус Дзагоев Армейцы уверенно разобрались с «Локомотивом», «размявшись» перед дерби со «Спартаком», но снова потеряли из-за травмы одного из своих лидеров
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Приезжие скупают квартиры в Петербурге
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов Поклонники восхитились стройной фигурой радиоведущей спустя всего десять дней после рождения дочки.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь