Осуждены члены ОПГ, поставившие на миграционный учет 120 иностранцев

Как сообщает УФСБ по Пермскому краю, с 2014 года жители краевого центра Мехман Мамедов, Виктор Кривицкий и Сергей Овчаров на основании подложных документов осуществляли действия по фиктивной постановке иностранцев на миграционный учет и дальнейшему продлению сроков их пребывания на территории РФ.



Преступные роли среди участников преступной группы были распределены следующим образом. Мехман Мамедов осуществлял поиск иностранных граждан, желающих встать на миграционный учет и изготавливал им копии документов, удостоверяющих личность. Остальные участники осуществляли подбор граждан России, готовых выступить в качестве принимающей стороны для мигрантов за денежное вознаграждение. В результате взаимодействия членов преступной группы в период 2014—2015 гг. организовано незаконное пребывание в Пермском крае не менее 120 выходцев из стран СНГ.



Следственным отделением УФСБ в отношении указанных лиц возбуждено и расследовалось уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции организованной группой). В итоге господин Мамедов был приговорен к четырем годам лишения свободы со штрафом 200 тыс. руб. Каждый из его подельников получил по два года лишения свободы со штрафом 150 тыс. руб.