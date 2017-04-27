Уголовное дело о смерти беременной свердловчанки в ЦРБ поступило в суд

Как передает корреспондент Накануне.RU дело поступило 25 апреля. Дата заседания пока не назначена.

Как сообщалось ранее, Гуськову предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям УК РФ. Они сводятся к одному — ненадлежащее оказание медицинской помощи, повлекшее смерть по неосторожности (п. «в» ч.2 ст. 238; ч.2 ст. 109, ч.1 ст. 293 УК РФ). При этом, согласно материалам суда, его обвиняют еще по одной статье — «Оставление в опасности».

Напомним, шокирующая история произошла год назад в Богдановичской ЦРБ. 36-летняя Марина Костромина, находящаяся на 15 неделе беременности, поступила в гинекологическое отделение больницы на «скорой помощи» с открывшимся кровотечением. Несколько дней женщина провела в больнице, медики пытались сохранить беременность, однако ситуация только ухудшилась. Марине был поставлен диагноз «самопроизвольный выкидыш» и сделан аборт. В этот же день, через несколько часов, женщина умерла от кровотечения и геморрагического шока. У Марины осталась несовершеннолетняя дочь.

Близкие Марины Костроминой обвинили в случившемся акушера-гинеколога Богдановичской ЦРБ, а на тот момент еще и и.о.заведующего гинекологическим отделением больницы Геннадия Гуськова. Именно он ставил женщине диагноз, выполнял оперативное вмешательство, после которого у нее открылось кровотечение, и оказывал помощь, когда состояние Марины ухудшилось.

По данному факту полиция несколько раз проводила проверку по статье «Неоказание помощи больному», однако оба раза выносила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия состава преступления. Позднее уголовное дело возбудил Следственный комитет по статье «Причинение смерти по неосторожности», однако, по результатам комплексной судебно-комиссионной экспертизы, нельзя было продолжать расследование по данной статье, и материалы были переданы в прокуратуру для определения подследственности, а оттуда вновь в полицию. Спустя какое-то время следствие по уголовному делу было приостановлено.

Как ранее рассказал Накануне.RU источник, знакомый с материалами дела, согласно результатам судмедэкспертизы, прямой связи между действиями врача и смертью Марины Костроминой эксперт не обнаружил, однако подтвердил косвенную связь. В частности, по словам собеседника агентства, в документе говорится, что все манипуляции с пациенткой были запоздалыми и несвоевременными — начиная от аборта и заканчивая реанимацией. Более того, остановить кровотечение женщине пытались без анестезии, а для проведения аборта на этом сроке ее и вовсе должны были госпитализировать в другую больницу, например, в Екатеринбург. Если бы все это было сделано, то жизнь женщины можно было спасти.