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09:03 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Жительницу Новосибирска будут судить за продажу несуществующих породистых щенков

НОВОСИБИРСК, 27 апреля, РИА ФедералПресс. Жительница Новосибирска предстанет перед судом за торговлю несуществующими померанскими шпицами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Согласно материалам дела, 40-летняя женщина под вымышленным именем разместила в интернете объявление о продаже щенков породы померанский шпиц. К ней начали обращаться покупателями, которым она предлагала оплатить покупку банковским переводом. После этого она обещала выслать собаку по указанному адресу.

Таким образом ей удалось обмануть 9 человек и заработать 120 тысяч рублей. Граждане переводили ей деньги, но никаких щенков не получили, так как их на самом деле не было.

После обращения пострадавших в полицию было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — мошенничество. Сейчас расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

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