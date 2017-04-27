Жительницу Новосибирска будут судить за продажу несуществующих породистых щенков

Согласно материалам дела, 40-летняя женщина под вымышленным именем разместила в интернете объявление о продаже щенков породы померанский шпиц. К ней начали обращаться покупателями, которым она предлагала оплатить покупку банковским переводом. После этого она обещала выслать собаку по указанному адресу.

Таким образом ей удалось обмануть 9 человек и заработать 120 тысяч рублей. Граждане переводили ей деньги, но никаких щенков не получили, так как их на самом деле не было.

После обращения пострадавших в полицию было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — мошенничество. Сейчас расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.