В челябинской больнице охранники затеяли драку

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь ОКБ№ 3 Виктория Розенберг, сотрудник «Службы перевозки пациентов» пришел в больницу, чтобы разместить объявление о платных услугах своей компании. Охрана больницы начала препятствовать мужчина, разгорелся конфликт, который перерос в драку.

«Больница заключила договор с охранным предприятием “Воевода”. Именно они отвечают за действия своих сотрудников, — пояснили в ОКБ № 3. — На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Сейчас в медучреждении проводится внутренняя проверка по данному факту».