В челябинской больнице охранники затеяли драку
В Челябинской областной клинической больнице № 3 26 апреля произошел конфликт между охранниками больницы и сотрудником «Службы перевозки пациентов».
В Челябинской областной клинической больнице № 3 26 апреля произошел конфликт между охранниками больницы и сотрудником «Службы перевозки пациентов».
Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ»
«Больница заключила договор с охранным предприятием “Воевода”. Именно они отвечают за действия своих сотрудников, — пояснили в ОКБ № 3. — На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Сейчас в медучреждении проводится внутренняя проверка по данному факту».
Как сообщили агентству в