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09:04 (мск), источник: Uralpress.ru

В челябинской больнице охранники затеяли драку

В Челябинской областной клинической больнице № 3 26 апреля произошел конфликт между охранниками больницы и сотрудником «Службы перевозки пациентов».

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь ОКБ№ 3 Виктория Розенберг, сотрудник «Службы перевозки пациентов» пришел в больницу, чтобы разместить объявление о платных услугах своей компании. Охрана больницы начала препятствовать мужчина, разгорелся конфликт, который перерос в драку.

«Больница заключила договор с охранным предприятием “Воевода”. Именно они отвечают за действия своих сотрудников, — пояснили в ОКБ № 3. — На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Сейчас в медучреждении проводится внутренняя проверка по данному факту».

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД по Челябинску, на место происшествие выезжали сотрудники полиции, заявление от пострадавшего зарегистрировано. В настоящее время проводится проверка.

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