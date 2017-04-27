Крымские спасатели спустили с гор замерзших туристов из Казани
В Крыму в районе горы Северная Демерджи заблудились два туриста из Казани — 33-летний мужчина и 29-летняя девушка. Об этом сообщает
В Крыму в районе горы Северная Демерджи заблудились два туриста из Казани — 33-летний мужчина и 29-летняя девушка. Об этом сообщает
Сообщение о заблудившихся туристах поступило 25 апреля в 21.20.
— Пострадавшие находились без средств связи и теплых вещей, — рассказали в ведомстве.
На место прибыли спасатели
— К счастью, в медицинской помощи он не нуждались. Их эвакуировали в Алушту, — добавили в МЧС.