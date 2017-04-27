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10:29 (мск), источник: Prokazan.ru

Крымские спасатели спустили с гор замерзших туристов из Казани

В Крыму в районе горы Северная Демерджи заблудились два туриста из Казани — 33-летний мужчина и 29-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Сообщение о заблудившихся туристах поступило 25 апреля в 21.20.

 — Пострадавшие находились без средств связи и теплых вещей, — рассказали в ведомстве.

На место прибыли спасатели аварийно-поискового отряда. Туристов искали час и обнаружили в районе горы Эльх-Кая.

 — К счастью, в медицинской помощи он не нуждались. Их эвакуировали в Алушту, — добавили в МЧС.

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