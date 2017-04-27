Крымские спасатели спустили с гор замерзших туристов из Казани

Сообщение о заблудившихся туристах поступило 25 апреля в 21.20.

— Пострадавшие находились без средств связи и теплых вещей, — рассказали в ведомстве.

На место прибыли спасатели аварийно-поискового отряда. Туристов искали час и обнаружили в районе горы Эльх-Кая.

— К счастью, в медицинской помощи он не нуждались. Их эвакуировали в Алушту, — добавили в МЧС.