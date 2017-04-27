Ландшафтный пожар под Воронежем попал на видео

ЧП произошло в этот день около 14:00. Пострадавших и ущерба от пожара нет, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Очевидцы сняли на видео ландшафтный пожар в селе Ямное Рамонского района. Ролик появился на YouTube в среду, 26 апреля.

Особый противопожарный режим в Воронежской области введут 30 апреля. Для мониторинга лесных пожаров в наиболее опасных местах хвойных лесов установили 46 систем видеонаблюдения с зоной покрытия 80 населенных пунктов. С 15 марта 2017 года системы передают видео онлайн диспетчерам Воронежского лесопожарного центра, регионального Центра управления кризисных ситуаций МЧС и в районы, подверженные риску пожаров.

Особый противопожарный режим продлится в области до конца пожароопасного сезона, который начался еще 1 апреля. В теплый сезон 2016 года противопожарный режим сняли только 30 сентября.