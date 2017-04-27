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09:43 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Ландшафтный пожар под Воронежем попал на видео

Ролик появился в сети 26 апреля.

Очевидцы сняли на видео ландшафтный пожар в селе Ямное Рамонского района. Ролик появился на YouTube в среду, 26 апреля.

ЧП произошло в этот день около 14:00. Пострадавших и ущерба от пожара нет, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Особый противопожарный режим в Воронежской области введут 30 апреля. Для мониторинга лесных пожаров в наиболее опасных местах хвойных лесов установили 46 систем видеонаблюдения с зоной покрытия 80 населенных пунктов. С 15 марта 2017 года системы передают видео онлайн диспетчерам Воронежского лесопожарного центра, регионального Центра управления кризисных ситуаций МЧС и в районы, подверженные риску пожаров.

Особый противопожарный режим продлится в области до конца пожароопасного сезона, который начался еще 1 апреля. В теплый сезон 2016 года противопожарный режим сняли только 30 сентября.

На время действия режима спасатели запретят въезд в хвойные леса не по дорогам общего пользования, костры в лесах, садах и на огородах. Законно в леса смогут въезжать только машины пожарных частей, полиции, «скорой помощи» и аварийно-спасательных служб.

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