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09:33 (мск), источник: ТАСС

Сибирские таможенники нашли нарушения при вывозе валюты почти на 1 трлн рублей

За первый квартал 2017 года по фактам невозврата валюты и другим незаконным финансовым операциям возбуждено в 2,7 раза больше административных дел, чем за аналогичный период прошлого года.

НОВОСИБИРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Таможенные службы в Сибирском федеральном округе (СФО) за первый квартал 2017 года выявили нарушения валютного законодательства почти на 1 трлн рублей. По фактам невозврата валюты и другим незаконным финансовым операциям возбуждено 544 административных дела, в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс- служба Сибирского таможенного управления.

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество проведенных проверок увеличилось в 2,5 раза. В результате проведенных проверок в первом квартале 2017 года выявлено нарушений валютного законодательства на сумму 939,78 млн рублей», — говорится в сообщении.

Большинство возбужденных административных дел (54,8%) касаются несоблюдения порядка и сроков представления отчетов по валютным операциям. Чуть меньше нарушений (41,5%) связаны с несоблюдением сроков поступления валюты на счета компаний. Незаконными валютными операциями признаны 2,6%.

Под особым контролем таможенников находятся финансовые операции, связанные с фиктивным импортом «фирмами- однодневками», а также невозврат денежных средств при экспорте леса.

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