Челябинский предприниматель сжёг свой BMW и свёл счеты с жизнью
Мужчина пропал несколько дней назад в Челябинске, его тело нашли в лесу в Сосновском районе.
Мужчина пропал несколько дней назад в Челябинске, его тело нашли в лесу в Сосновском районе.
Челябинск, 27 апреля — Марина Малкова,
33-летний коммерсант, торговавший на одном из Челябинских рынков, пропал 23 апреля из квартиры дома в центральном районе: утром уехал на работу на автомобиле BMW 2007 года выпуска, а вечером так и не вернулся. Обеспокоенная супруга, детей у семьи не было, написала заявление в полицию.
В результате вечером в среду, 26 апреля, пропавшего нашли в петле в лесу в Сосновском районе. При этом у мужчины были обгоревшие руки. Недалеко стоял его сгоревший автомобиль.
«По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством, однако точную причину смерти можно будет сказать по результатам
Руководитель Сосновского межрайонного следственного отдела СУ СКР области Александр Колов подтвердил информацию об обнаружении трупа в лесопосадках, однако от подробных комментариев отказался до выяснения всех обстоятельств случившегося.