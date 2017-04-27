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08:52 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинский предприниматель сжёг свой BMW и свёл счеты с жизнью

Мужчина пропал несколько дней назад в Челябинске, его тело нашли в лесу в Сосновском районе.

Челябинск, 27 апреля — Марина Малкова, АиФ-Челябинск. Индивидуальный предприниматель из Челябинска найден повешенным в лесу в Сосновском районе. По предварительным данным, мужчина свёл счеты с жизнью.

33-летний коммерсант, торговавший на одном из Челябинских рынков, пропал 23 апреля из квартиры дома в центральном районе: утром уехал на работу на автомобиле BMW 2007 года выпуска, а вечером так и не вернулся. Обеспокоенная супруга, детей у семьи не было, написала заявление в полицию.

В результате вечером в среду, 26 апреля, пропавшего нашли в петле в лесу в Сосновском районе. При этом у мужчины были обгоревшие руки. Недалеко стоял его сгоревший автомобиль.

«По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством, однако точную причину смерти можно будет сказать по результатам судебно-медицинской экспертизы», — рассказал источник «АиФ-Челябинск».

Руководитель Сосновского межрайонного следственного отдела СУ СКР области Александр Колов подтвердил информацию об обнаружении трупа в лесопосадках, однако от подробных комментариев отказался до выяснения всех обстоятельств случившегося.

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