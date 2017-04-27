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09:40 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже легковушка влетела в асфальтоукладчик

Сегодня, 27 апреля, около 2 часов ночи в Воронеже легковой автомобиль врезался в асфальтоукладчик. ДТП Произошло на улице Степана Разина в районе дома № 37.

Как сообщили в региональном МЧС, никто из людей не пострадал. Что стало причиной аварии, предстоит разбираться правоохранителям.

Напомним, масштабный ремонт дорог в Воронеже стартовал в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Полное обновление получат почти 60 магистральных улиц областного центра. Значительную часть работ проводят в ночное время суток, не перекрывая полностью движение автотранспорта.

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