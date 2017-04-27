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09:38 (мск), источник: Интерфакс

Четыре человека пострадали в ДТП с участием 14 машин в Самарской области

Самара. 27 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Четырнадцать машин, в том числе автобус с пассажирами, попали в аварии в Жигулевске (Самарская область) утром в четверг, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла на 967-м километре трассы М-5 «Урал».

По версии полицейских, у фуры отказали тормоза, когда она ехала «под гору». Потеряв управление, грузовик врезался в вахтовый автобус «ПАЗ», в котором находилось 23 человека, а затем — в несколько легковых машин, остановившихся в транспортном потоке.

По предварительным данным, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили 4 человека, детей среди пострадавших нет.

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