Четыре человека пострадали в ДТП с участием 14 машин в Самарской области

Авария произошла на 967-м километре трассы М-5 «Урал».

По версии полицейских, у фуры отказали тормоза, когда она ехала «под гору». Потеряв управление, грузовик врезался в вахтовый автобус «ПАЗ», в котором находилось 23 человека, а затем — в несколько легковых машин, остановившихся в транспортном потоке.