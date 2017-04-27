Четыре человека пострадали в ДТП с участием 14 машин в Самарской области
Самара. 27 апреля.
Самара. 27 апреля.
Авария произошла на 967-м километре трассы М-5 «Урал».
По версии полицейских, у фуры отказали тормоза, когда она ехала «под гору». Потеряв управление, грузовик врезался в вахтовый автобус «ПАЗ», в котором находилось 23 человека, а затем — в несколько легковых машин, остановившихся в транспортном потоке.
По предварительным данным, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили 4 человека, детей среди пострадавших нет.