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08:58 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Одессе иномарка влетела в оружейный магазин

В Одессе автомобиль с еврономерами разбил витрину оружейного магазина. Инцидент произошел на улице Пантелеймоновской в ночь на четверг, сообщает Евгений Мельников в соцсети Facebook.

Источник: "РИА Новости" Украина

В то же время на странице Pitbull Odessa в Facebook сообщаются подробности ДТП.

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«Авария 27 апреля, в начале ночи, произошло ДТП на пересечении улицы Ришельевской и Пантелеймоновской. Водитель автомобиля Alfa Romeo с польской регистрацией, не справившись с управлением, врезался в здание оружейного магазина «Ствол», — говорится в сообщении.

Водитель и пассажиры госпитализированы. По предварительной информации, водитель автомобиля пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в СМИ сообщили, что неизвестные сожгли автомобили прокурора и его жены в Харькове.

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